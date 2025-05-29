«Классика на Дворцовой» в честь 322-летия Петербурга

30 мая зрителей гала-концерта на Дворцовой площади ждет встреча с «высшей лигой» мирового оперного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За годы существования «Классики» сложился ее особый узнаваемый стиль. По традиции, все номера программы, а их в этом году будет 26,— это полноценные мини-спектакли: специально созданные аранжировки музыкальных номеров, оригинальная хореография массовых танцевальных сцен, видеодекорации и визуальные эффекты. Общая площадь всех видеополотен составит свыше 700 кв. м. За время концерта артисты появятся в 280 оригинальных костюмах.

Более 120 музыкантов — оркестр и хор — на протяжении всего вечера будут находиться на сцене. За дирижерский пульт Академического симфонического оркестра Петербургской Филармонии встанет один из лучших дирижеров страны Артем Абашев. В концерте примет участие Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

Конечно, главное украшение программы — уникальные оперные голоса. Хедлайнерами «Классики на Дворцовой — 2025» станут российские и зарубежные звезды: теноры Раме Лахай, Саннибой Дладла (ЮАР — Германия), Андрей Данилов (Россия — Германия) и Алихан Зейналла (Казахстан); сопрано Сара Бланш (Испания) и Нина Минасян (Армения); баритон Владислав Сулимский (Россия); меццо-сопрано Виктория Каркачева и Алина Черташ (Россия); музыканты Айдар Гайнуллин (баян) и Петр Востоков (труба).

Солист Мариинского театра Владислав Сулимский собрал полную коллекцию театральных и оперных российских премий, среди его наград — «Золотая маска» и «Золотой софит», «Онегин» и Casa Diva. В разных амплуа Владислава Сулимского слышали в Берлинской, Шведской королевской опере, венском Театре ан дер Вин, в театрах Штутгарта, Базеля, Мальме, Висбадена.

«Стратосферное сопрано» Нина Минасян в нынешнем сезоне возвращается в Петербург с новыми ариями и в новых образах.

Сара Бланш в 2013 году с успехом дебютировала на фестивале Россини в Пезаро, спустя год стала победительницей Международного конкурса имени Монсеррат Кабалье, и с тех пор выступает на ведущих сценах мира. Сегодня в ее багаже 27 оперных партий — от Глюка и Моцарта до Рихарда Штрауса.

Меццо-сопрано Виктория Каркачева в юности хотела участвовать в «Фабрике звезд», но со временем стала звездой оперной сцены. Выпускница Центра оперного пения Галины Вишневской и Молодежной программы Большого театра России, Каркачева уже «взяла» одну из самых престижных музыкальных вершин, приняв участие в конкурсе Operalia.

Сегодня в творческом багаже меццо-сопрано Алины Черташ целая череда премий вокальных конкурсов, более двадцати партий в текущем репертуаре Большого театра. В Петербург певица не раз приезжала на конкурсы и гастроли, в том числе и в Мариинский театр. А в проекте «Классика на Дворцовой» дебютирует не только в привычном для себя оперном репертуаре, но и с мексиканским мамбо.

За хореографическую составляющую в этом году отвечают семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту среди команд формейшн команда «Вера» (Тюмень) и чемпионы мира, серебряные призеры чемпионата Европы, семикратные чемпионы России среди ансамблей по танцевальному спорту танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (Пермь). Выступят и спортсмены Федерации спортивных танцев на колясках (Санкт-Петербург). Постоянный участник главного события Дня города — Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Леонида Якобсона.

Альбина Самойлова