Намыв Васильевского находится сегодня на историческом рубеже

Сегодня эта территория находится в определенном смысле на историческом рубеже. Южные намывные территории Васильевского острова — масштабный городской девелоперский проект, который перешел из начальной фазы — создания и подготовки участков — к следующему большому и сложному этапу: реализации строительства. Существенная часть проблем таких новых территорий уже решена: активно строится социальная инфраструктура, расширяется транспортная доступность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Legenda Фото: Legenda

Последний «рубикон» — это вопрос незаселенности. Люди не хотят жить на пустом месте, но инфраструктура не может появиться там, где нет людей. Это всегда параллельные процессы. И если раньше только девелоперы понимали, что тут будет через 10–15 лет, то сегодня и у покупателей есть представление о ближайшем будущем локации: многое уже построено, и это можно оценить в реальности, остальное строится понятными девелоперами. Любая обжитая городская территория стоит дороже пустой, потому что людям становится понятно, как здесь жить. Через три года мы увидим тут завершенную городскую среду и понятные сценарии для жизни современных горожан.

Южный намыв Петербурга обладает исключительным преимуществом — это единственная новая территория в центре города! Более того, это место, где в Петербург «пустили» море. Несмотря на то, что мы морской город и крупнейший порт Европы, это сложно почувствовать и осознать «внутри» города. Это тот диссонанс, который чувствуют горожане. Жителям новых территорий Васильевского острова повезло жить в центре Петербурга у настоящего безграничного моря.

Класс жилья находится в соотношении с динамикой развития локации. Любая большая территория должна начать «жить»: ее должны населять люди, должен ездить транспорт, должны работать сервисы. В этом плане южная часть намыва формировалась очень логично: в первую очередь тут осваивались участки, удаленные от воды, где появилось востребованное доступное жилье и первые жители. Дальше диапазон возможностей территории, в рамках которого можно построить жилье разного уровня, расширялся. Море в центре города — это максимальный потенциал, это первый фактор роста. Второй фактор — кто и что строит вокруг. Первые проекты с хорошей архитектурой на намывных территориях ярко продемонстрировали, что городское пространство в локации будет высокого уровня. Новые девелоперы, которые вышли в локацию, умеют работать с высококлассным жильем, и это гарантирует создание среды, которая будет соответствовать самым высоким требованиям горожан.

Мы давно наблюдали за этой территорией, как она набирает свою ценность и обретает понятную фактуру. Сейчас мы реализуем последние участки на южной части намыва. Очевидно, что тут будет только лучше. Потенциал локации раскрыт максимально, а ценность территории продолжит свой рост. Первая линия у моря — это всегда ценно и дорого стоит, но важно, чтобы эта первая линия была не на пустыре, а внутри живущего и развивающегося города. Сегодня территория находится на достойном этапе и готова к жилью высокого сегмента.

Всеволод Глазунов, директор по маркетингу Legenda