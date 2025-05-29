Санкт-Петербург больше не довольствуется ролью «музея под открытым небом». Город, который веками рос вширь, сегодня осваивает новые измерения: вверх (небоскребы «Лахта-центра»), вниз (грандиозные намывы Васильевского острова) и вглубь — переосмысливая саму философию городской жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Понятие «территории комфорта» переживает смысловую трансформацию. Если еще десять лет назад это означало «двор без машин», то сегодня — целую экосистему, где премиальное жилье соседствует с культурными институциями, а приватность сочетается с динамичной социальной жизнью. Васильевский остров — будто тестовый полигон этой концепции. На его исторической части и намывных территориях создаются новые пространства, формируется urban lifestyle с приватными гаванями для яхт, филиалами городских музеев (Эрмитаж планирует к открытию новый выставочный комплекс на острове), клубными ресторанами с именитыми шеф-поварами, общественными пространствами, такими как «Севкабель Порт».

Агломерация тоже переживает свой ренессанс. Параллельно происходит переоценка загородной недвижимости. Коттеджные поселки в Курортном районе, Приозерском, Выборгском, Всеволожском районах превращаются в резиденции с эксклюзивными программами. Инвестиции в такую недвижимость растут на 15–20% годовых — показатель, сопоставимый с доходностью премиальных городских объектов.

Новые территории требуют новых культурных смыслов. Территория комфорта будущего — это не место, а experience. Петербург учится продавать не квадратные метры, а образ жизни, где недвижимость становится лишь частью сложного культурного и социального пазла. И судя по спросу — этот рецепт работает.

Алла Михеенко