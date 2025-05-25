Над Орловской областью за неделю сбили 115 беспилотников

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что армия Украины стала действовать жестче, несмотря на переговорный процесс с Россией. Он сообщил, что за май над регионом сбили 248 беспилотников и 115 из них были уничтожены на прошедшей неделе. Под удары попадают гражданские объекты, сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии из Болхова — города на севере Орловской области, который пострадал от налетов. Некоторые частные дома в результате атак сгорели полностью.

«По моему поручению проведено комплексное обследование каждого дома — в ближайшее время будем принимать решение о компенсации ущерба»,— написал губернатор. В Болховском районе ведется благотворительный сбор материальной и натуральной помощи для пострадавших, добавил господин Клычков.

Кроме жилья получил повреждения Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор сообщил, что под удар попадают и другие предприятия Орловской области.