Над Орловской областью за неделю сбили 115 беспилотников
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что армия Украины стала действовать жестче, несмотря на переговорный процесс с Россией. Он сообщил, что за май над регионом сбили 248 беспилотников и 115 из них были уничтожены на прошедшей неделе. Под удары попадают гражданские объекты, сообщил он.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии из Болхова — города на севере Орловской области, который пострадал от налетов. Некоторые частные дома в результате атак сгорели полностью.
«По моему поручению проведено комплексное обследование каждого дома — в ближайшее время будем принимать решение о компенсации ущерба»,— написал губернатор. В Болховском районе ведется благотворительный сбор материальной и натуральной помощи для пострадавших, добавил господин Клычков.
Кроме жилья получил повреждения Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор сообщил, что под удар попадают и другие предприятия Орловской области.