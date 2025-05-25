Тридцатый тур

«Зенит»—«Ахмат» 3:0

Мостовой, 25 (пен.), 45+6 (пен.); Педру, 59.

«Краснодар»—«Динамо» 3:0

Кордоба, 46; Кривцов, 82; Сперцян, 90+10 (пен.).

ЦСКА—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Обляков, 39 (пен.); Шуманский, 90.

«Спартак»—«Химки» 5:0

Умяров, 4; Угальде, 36; Гарсия, 82; Мангаш, 84; Зобнин, 88.

«Акрон»—«Локомотив» 1:4

Беншимол, 85 — Батраков, 24 (пен.); Воробьев, 48; Пиняев, 61; Дмитриев, 90+3 (автогол).

«Динамо» (Мх)—«Ростов» 1:1

Касинтура, 45 — Комаров, 73. Удаления: Касинтура, 62 — Сако, 86 (2 ж. к.).

«Рубин»—«Оренбург» 4:2

Шабанхаджай, 5, 24; Даку, 7; Йочич, 88 — Марин, 11; Мансилья, 22.

«Факел»—«Крылья Советов» 1:1

Ильин, 86 (пен.) — Ороз, 29.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 20 7 3 59:23 67

2. «Зенит» 20 6 4 58:18 66

3. ЦСКА 17 8 5 47:21 59

4. «Спартак» 17 6 7 56:25 57

5. «Динамо» (М) 16 8 6 61:35 56

6. «Локомотив» 15 8 7 51:41 53

7. «Рубин» 13 6 11 42:45 45

8. «Ростов» 10 9 11 41:43 39

9. «Акрон» 10 5 15 39:55 35

10. «Крылья Советов» 8 7 15 36:51 31

11. «Динамо» (Мх) 6 11 13 27:35 29

12. «Химки» 6 11 13 35:56 29

13. «Нижний Новгород» 7 6 17 27:54 27

14. «Ахмат» 4 13 13 27:48 25

15. «Оренбург» 4 7 19 28:56 19

16. «Факел» 2 12 16 14:42 18

«Оренбург» и «Факел» вылетели из премьер-лиги. В следующем сезоне вместо них в РПЛ будут играть «Балтика» (Калининград) и «Торпедо» (Москва), занявшие в первой лиге первое и второе места.

В стыковых матчах за право играть в РПЛ встретятся: «Сочи» (5-е место в первой лиге)—«Нижний Новгород», «Урал» (Екатеринбург, 4-е место в первой лиге)—«Ахмат».

По итогам чемпионатов РПЛ и первой лиги «Нижний Новгород» должен был играть с «Уралом», а «Ахмат» — с новороссийским «Черноморцем» (3-е место в первой лиге), которому не удалось получить лицензию для выступления в РПЛ. Также лицензию не получили ставшие 12-ми в РПЛ «Химки». О том, какая команда заменит «Химки» в РПЛ, РФС пока не сообщил.

Первые стыковые матчи пройдут 28 мая, ответные — 31 мая. Хозяевами первых встреч будут команды первой лиги.