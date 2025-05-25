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Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область 20 мая

Вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения президентом Курской области 20 мая. Об этом сообщает командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область

Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области

Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла»,— сказал господин Дашкин в эфире «Россия 24». По его словам, российские военнослужащие одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе для пролета вертолета президента.

Атака беспилотников ВСУ была отражена, все воздушные цели были уничтожены, добавил командир дивизии.

Во время визита в Курскую область Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также с волонтерами. По данным Минобороны, в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили 31 БПЛА над Курской областью.

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