Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область 20 мая
Вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения президентом Курской области 20 мая. Об этом сообщает командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.
Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область
Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области
«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла»,— сказал господин Дашкин в эфире «Россия 24». По его словам, российские военнослужащие одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе для пролета вертолета президента.
Атака беспилотников ВСУ была отражена, все воздушные цели были уничтожены, добавил командир дивизии.
Во время визита в Курскую область Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также с волонтерами. По данным Минобороны, в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили 31 БПЛА над Курской областью.