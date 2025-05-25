Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область 20 мая

Вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения президентом Курской области 20 мая. Об этом сообщает командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла»,— сказал господин Дашкин в эфире «Россия 24». По его словам, российские военнослужащие одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе для пролета вертолета президента.

Атака беспилотников ВСУ была отражена, все воздушные цели были уничтожены, добавил командир дивизии.

Во время визита в Курскую область Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также с волонтерами. По данным Минобороны, в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили 31 БПЛА над Курской областью.