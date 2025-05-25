Минпросвещения напомнило об исключении обществознания из программы 6 и 7 классов

Обществознание исключат из школьной программы 6-х и 7-х классов с сентября 2025 года, напомнило министерство просвещения. Согласно приказу ведомства, который был подписан в апреле 2024 года, освободившиеся учебные часы займут уроками истории.

Пресс-служба Минпросвещения уточнила, что в 2026 году обществознание исключат и из программы 8-х классов. «С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов»,— сообщило ведомство «РИА Новости».

Последние годы обществознание преподавали с 6-го по 9-й классы по одному часу в неделю. В 10 и 11 классах на предмет отводилось по два учебных часа в неделю. Количество учебных часов по истории в средней школе после отмены обществознания увеличится почти в полтора раза — с 340 до 476.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обществознание попало в историю».

Петр Бузлаев