Ferrari Михаэля Шумахера продали за $18,17 млн

Гоночных автомобиль Ferrari на котором легендарный Михаэль Шумахер выступал в чемпионате мира «Формулы-1» в сезоне 2001 года (именно на этой машине семикратный чемпион мира выиграл в том году Гран-при Монако и Венгрии) был продан за $18,17 млн, сообщает RM Sotheby's (аукционная компания по продаже коллекционных автомобилей).

Машины Шумахера и раньше попадали на рынок, но так много за них еще не платили. Прежний рекорд для автомобилей на которых он гонялся был установлен в 2022 году, когда за Ferrari образца 2003 года заплатили $13,2 млн. Впрочем, до абсолютного рекорда машинам немца еще далеко. Он принадлежит совсем уж раритетному Mercedes W196, на котором гонки «Формулы-1» еще в 50-е годы прошлого века выигрывали Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс — машина в этом году была продана за $52,52 млн.

Арнольд Кабанов