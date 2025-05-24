В Сочи световые арт-объекты к юбилею Победы оставят до конца 2025 года

Световые арт-объекты в Сочи, посвященные 80-летию Великой Победы, предложено оставить на городских улицах до конца года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Из 30 малых архитектурных форм, планируют оставить самые крупные: фотозону «Звезда с флагами» и копию монумента «Родина-мать зовет!», «Звезды», а также арт-объект «Арка». Голосование организовано в социальных сетях.

Мэрия Сочи выделила 42,5 млн руб. на световое оформление города к 9 Мая. Демонтировать объекты планировалось до 20 мая.

Алена Воробьева