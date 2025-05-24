СМИ: похищенную в Багдаде россиянку Цуркову могут отпустить через 10 дней

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, которую два года удерживают в плену шиитской группировки «Катаиб Хезболла», может быть отпущена в течение десяти дней. Об этом сообщил иракский телеканал «Аль-Рабиа» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Елизаветы Цурковой Фото: Архив Елизаветы Цурковой

Неофициальные переговоры о ее освобождении вели власти США и Ирака, стороны пришли к договоренности после непубличного визита представителя иракских служб безопасности в Вашингтон, сообщает телеканал «Аль-Хадат». Источники газеты «Аш-Шарк Аль-Аусат» подтвердили, что сделка достигла финальной стадии и «осталось только освободить Цуркову». Ее освободят в обмен на семерых заключенных, которых задержали в Ираке по обвинению в проведении атак на «американские объекты», утверждает «Аль-Рабиа».

При этом, как пишет AFP со ссылкой на источники, Вашингтон все же пока не одобрил сделку. «Американцы пока не согласились на одно из условий, а именно на освобождение иранца, которого держат под стражей за убийство американского гражданина»,— сообщил агентству сотрудник иракской службы безопасности.

Родственникам госпожи Цурковой не сообщали деталей возможного обмена. «Мы надеемся, что сообщения верны, но на данный момент у нас нет подробностей. Мы ждем официальных сообщений»,— заявила сестра похищенной Эмма Цуркова (цитата по The Times of Israel).

Подробнее о похищении — в материале «Ъ» «Пропавшая в Багдаде».

Александр Рыльский