Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против иноагента Ильи Азара

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки в отношении журналиста и бывшего муниципального депутата Ильи Азара (признан иноагентом). Кроме него, надзор потребовал возбудить уголовное дело против других бывших мундепов столицы, среди которых Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прокуратура утверждает, что фигуранты участвовали в съезде неправительственной организации «Депутаты мирной России», которая была признана в России нежелательной. Таким образом бывшие депутаты нарушили статью об организации деятельности иностранной структуры, объявленной в России нежелательной (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщает прокуратура.

«Несмотря на официальное признание деятельности организации... нежелательной.., будучи достоверно осведомленными о данном решении Глек, Азар (признан иноагентом), Русакова и Власов, находясь за пределами Российской Федерации, организуют и проводят мероприятия, направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников»,— пишет прокуратура.

По итогам съезда, который проходил 26-27 октября в Берлине, господин Глек стал сопредседателем организации, а Илья Азар (признан иноагентом), Елена Русакова и Сергей Власов — членами управляющего совета.

Организацию «Депутаты мирной России» (признана нежелательной на территории России) создали бывшие российские муниципальные и региональные депутаты. Первый съезд организации прошел в октябре 2023 года. Нежелательной ее признала Генпрокуратура в августе 2024-го. За нарушение статьи УК РФ бывшим депутатам грозит лишение свободы на срок до шести лет.