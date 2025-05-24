Бизнесмен из Коми-округа откроет новую сеть мясных магазинов

Владелец мясокомбината «Петровский мясной дом» депутат Алексей Петров планирует открыть первый магазин новой сети «Мясной» в Кудымкаре. Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Петров, мясопродукты, представленные в сетевых магазинах, будут продаваться по оптовым ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Петров.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Петров.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Петров отметил, что всего в Кудымкаре планируется открытие трех магазинов новой сети. Первый из них начнет работу уже в ближайшее время. Планов открыть сетевые магазины на территории Перми пока нет.

По данным Kartoteka.ru, Алексей Петров в качестве ИП работает в сфере ресторанной деятельности, является учредителем ООО «Маркетинг» (аренда и управление нежилой недвижимостью). В группе «Маркетинг Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что сеть управляет продуктовыми магазинами в Кудымкаре. Алексей Петров является также основателем мясокомбината «Петровский мясной дом», владельцем местных кафе «Телега», «ИньвАА», ресторана «Национальный» и бара «Пермяк». В конце 2020 года господин Петров открыл в Кудымкаре сырзавод, а в 2025-м — производство премиальной колбасы.