Daily Mail узнала о внебрачной дочери Фредди Меркьюри

У вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь, сообщила автор биографии музыканта Лесли-Энн Джонс газете Daily Mail. Как уточняет издание, сейчас дочери артиста 48 лет, она живет в Европе и работает врачом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фредди Меркьюри

Фото: Marco Arndt / AP Фредди Меркьюри

Фото: Marco Arndt / AP

Как передает Daily Mail, в 1976 году у Фредди Меркьюри был роман с женой его друга. О рождении дочери от нее знал только самый близкий круг людей. В их числе родственники, участники группы Queen и постоянная возлюбленная артиста Мэри Остин.

Лесли-Энн Джонс уточнила, что внебрачная дочь Фредди Меркьюри, имя которой она не назвала, сама рассказала ей о своей истории. По ее словам, перед смертью вокалиста в 1991 году тот передал девушке 17 томов личных дневников.