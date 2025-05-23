Теннисист Андрей Рублев пробился в финал турнира ATP 500 в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Гамбурге и вышел в финал. Призовой фонд соревнований превышает €2 млн.
Фото: AP
Матч, продлившийся 1 час 25 минут, завершился со счетом 6:1, 6:4. Андрей Рублев располагается на 17-й строчке рейтинга ATP, Оже-Альяссим — на 30-й.
В финале Рублев сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли.