Теннисист Андрей Рублев пробился в финал турнира ATP 500 в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Гамбурге и вышел в финал. Призовой фонд соревнований превышает €2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Матч, продлившийся 1 час 25 минут, завершился со счетом 6:1, 6:4. Андрей Рублев располагается на 17-й строчке рейтинга ATP, Оже-Альяссим — на 30-й.

В финале Рублев сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли.

Таисия Орлова