Строительство ЖК в Тушино приостановили после жалоб на повреждения в метро

В районе Тушино в Москве приостановили строительство ЖК бизнес-класса Cityzen от застройщика MR Group. Это связано с необходимостью профилактического обследования тоннелей проходящей поблизости Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Строительство приостановлено с 24 апреля.

«Решения о влиянии строительства на действующие тоннели метрополитена, защитные компенсационные мероприятия и необходимые меры могут быть осуществлены по результатам данного обследования»,— говорится в ответе Мосгосстройнадзора на запрос «РИА Недвижимость».

Telegram-канал «Домострой» писал, что тоннель метро с начала стройки просел больше чем в 2,5 раза от допустимой нормы и составляет более 25 мм при разрешенных 10 мм. Предполагается, что это связано с близко расположенным котлованом стройки.

В Мосгосстройнадзоре заявили, что «нарушений технологии производства работ, влияющих на сооружения метрополитена, не выявлялось». Сейчас обследованием тоннелей метро занимается АО «Мосинжпроект».

MR Group планирует построить жилой квартал на площади около 2 млн квадратных метров. Первая очередь состоит из девяти уникальных башен, сказано на сайте застройщика. Стройка расположена примерно в километре от метро Тушинская.

Екатерина Отрашкевич