Минпромторг сформирует список автомобилей для использования в качестве такси

Минпромторг подготовит информацию о конкретных моделях автомобилей, подходящих для использования в качестве такси. Список дополнит принятый накануне закон о локализации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

«Сведения о моделях транспортных средств, соответствующих требованиям, установленным частью 7 настоящей статьи, публикуются федеральным органом исполнительной власти (Минпромторгом РФ.— "Ъ") в сфере промышленной политики в установленном им порядке»,— сказано в законе.

Автомобили, которые Минпроторг внесет в перечень разрешенных, должны будут соответствовать хотя бы одному из требований:

Машина произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок. До 2027 года порог для участия автомобиля в тендерах на госзакупки составляет 3,2 тыс. баллов. С января 2027 года его повысят до 3,5 тыс. баллов, а с 2028-го — до 3,7 тыс. баллов. Баллы начисляются за производство автомобиля на российском предприятии и использование отечественного сырья.

Требования не будут распространяться на машины такси, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года.

Екатерина Отрашкевич