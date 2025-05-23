Путин подписал закон о локализации автомобилей такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, теперь для включения автомобиля в реестр такси будет необходимо учесть одно из требований. Первое — машина произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Второе — общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок. С 1 января 2023 года минимальный порог для участия автомобиля в тендерах на госзакупки составляет 3200 баллов. С января 2027 года его повысят до 3500 баллов, а с 2028-го — до 3700 баллов.

Требования не будут распространяться на машины такси, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, для субъектов Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030-го.

С начала 2033 года единственным условием включения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. Они начисляются за производство автомобиля на российском предприятии и использование отечественного сырья. За сварку кузова на территории РФ начисляется 400 баллов, за окраску — 500 баллов, за использование российского металла в объеме не менее 70% от общей массы кузова — 200 баллов.

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