В Дагестане жестоко убили певицу Талисман Омарову

В Дагестане убита местная певица Талисман Омарова. Артистке было 47 лет. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний сожитель погибшей, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, вечером 20 мая в квартире дома по улице М. Магомеджанова в Каспийске подозреваемый «в ходе распития спиртных напитков... нанес множественные удары бытовыми предметами сожительнице». Пострадавшая скончалась на месте.

На данный момент следственные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).