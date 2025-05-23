Эксперты заявили о падении рентабельности растениеводства на Дону

Российские аграрии сокращают посевы самой массовой в России зерновой культуры — пшеницы. Переориентируясь на масличные (подсолнечник, рапс) и бобовые, производители рассчитывают сохранить рентабельность своего бизнеса. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По словам господина Краснова, сложившаяся конъюнктура вынуждает аграриев оставаться в низкорентабельных культурах, экономя на средствах производства, защиты растений, удобрениях и технике. Подобная экономия закономерно делает растения более уязвимыми к природным факторам: заморозки чаще приводят к снижению урожайности или даже гибели растений.

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отметил, что средняя доходность растениеводства в Ростовской области в 2024 году сократилась до 14%.

«Себестоимость производства из-за трат на топливо, удобрения, семена, средства защиты растений, обслуживание кредитов постоянно растет»,— пояснил господин Недужко.

Основной интерес сельхозпроизводителей в нынешнем сезоне сместился к масличным культурам. Несмотря на фактическое закрытие экспорта подсолнечника из России из-за высоких пошлин, тарифы на масло ниже мировых. Это позволяет семечке дорожать даже при увеличении предложения.

Краснов подчеркнул, что компании расширяют посевы масличного льна, чечевицы и рапса. Спрос на эти культуры увеличивается благодаря развитию биотоплива, кормопроизводства и росту цен на масло.

«Агрохолдинг «Степь» в 2025 году увеличил площади под нутом на 40%, под горохом — на 10%. Нишевые культуры представляют интерес из-за рентабельности и своих полезных свойств, позволяющих улучшить фитосанитарное состояние почвы»,— поддержал собеседника, в разговоре с «Ъ-Ростов» Андрей Недужко.

Эксперты отмечают, что кардинально изменить структуру посевов быстро не получится. Для того чтобы сделать новую культуру основной для бизнеса, агрохолдингу может потребоваться от трех до пяти лет.

«Необходимы инвестиции в семена, технику, а для некоторых направлений, например рапса, требуются специальные хранилища. Такие затраты в текущих условиях могут позволить себе немногие компании»,— резюмировал Дмитрий Краснов.

Валентина Любашенко