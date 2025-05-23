«Уралкалий» – «Экспортер года – 2024»

«Уралкалий» стал победителем регионального этапа Всероссийской премии «Экспортер года – 2024» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Торжественная церемония награждения прошла в рамках форума «Дни пермского бизнеса».

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Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках.

Ключевые направления экспорта продукции компании – Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В 2024 году «Уралкалий» существенно увеличил объем экспортных поставок хлористого калия – более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 10 млн тонн. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 78%.

Ольга Преснякова, начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий»:

– Благодарим организаторов и экспертное сообщество за высокую оценку нашей экспортной деятельности. Для «Уралкалия» эта награда является важным подтверждением стабильности нашего бизнеса и существенного вклада компании в решение задачи глобальной продовольственной безопасности.

ПАО "Уралкалий"