В Челябинской области разработают программу для развития скалолазания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать программу развития скалолазания в регионе. Он отметил, что спортивный центр, который построен в Миассе на стадионе «Заря», должен стать федеральным центром для развития этого вида спорта. Заявление Алексей Текслер сделал во время осмотра объекта, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Миассе есть и история, традиции соответствующие. Знаю, что на Ильменские притесы ребята со всей страны приезжают, занимаются там. Поэтому нужна комплексная программа развития скалолазания. Чтобы в дальнейшем Миасс стал федеральным центром по развитию этого вида спорта. Надо готовить будущих олимпийцев. И в части создания инфраструктуры мы уже замахнулись на федеральный уровень»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Здание ФСК «Центр скалолазания» в Миассе, расположенное вокруг существующего уличного скалодрома, включает спортивные залы различной высоты и конфигурации, предназначенные для различных видов скалолазания, включая боулдеринг. Комплекс также оборудован вспомогательными помещениями, раздевалками, душевыми и другими необходимыми удобствами.

Строительные работы на объекте завершены. В настоящее время идет укомплектование комплекса необходимым спортивным оборудованием и мебелью. В ближайшее время центр откроет двери для спортсменов.