Неплательщикам алиментов могут запретить оформлять карту болельщика

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совместно с Минюстом рассматривает возможность запрета на оформление или приостановку действия карт болельщика (Fan ID) для злостных неплательщиков алиментов. Об этом заявил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с «РИА Новости» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«ФССП России совместно с Минюстом России прорабатывается вопрос, касающийся отказа в оформлении персонифицированной карты болельщика или о приостановлении ее действия»,— сообщил Аристов.

Напомним, закон о введении Fan ID приняли в декабре 2021 года. С 1 июня 2022-го он вступил в силу, а с декабря того же года карта стала обязательной для посещения матчей РПЛ и финалов Кубка России. Инициатива вызвала протесты фанатов: они опасались передачи персональных данных и начали бойкотировать игры. К началу 2024-го было выдано более 1,5 млн Fan ID, однако нововведение привело к снижению посещаемости на крупных спортивных событиях.

В нынешнем году после зимнего перерыва посещаемость отечественного первенства по футболу скакнула вверх.

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