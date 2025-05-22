Меркель: борьба с нелегальной миграцией может погубить Европу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила опасения, что Европа может разрушиться из-за борьбы с нелегальной миграцией. Выступая против ужесточения пограничного контроля, введенного нынешним правительством ФРГ, она подчеркнула необходимость общеевропейского подхода к решению миграционной проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», — заявила госпожа Меркель на форуме в городе Ной-Ульм. По ее словам, односторонние шаги отдельных стран могут стоить Европе свободы передвижения. Поэтому госпожа Меркель призвала сообща искать пути по борьбе с нелегальной миграцией. «Иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа»,— предупредила она

После смены правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, представляющим блок ХДС/ХСС, Германия усилила контроль на сухопутных границах с Австрией и Польшей. В граничащие регионы направили дополнительно 3 тыс. полицейских.

7 мая вступили в силу новые правила, согласно которым мигрантов, уже подавших заявление на убежище в другом государстве ЕС, отказываются впускать на территорию Германии. Однако беременные женщины, дети и другие уязвимые категории населения освобождены от этих ограничений.