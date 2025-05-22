Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначены три новых зампрокурора Воронежской области

Приказами генпрокурора РФ назначены три новых заместителя прокурора Воронежской области. Согласно приказу от 19 мая 2025 года, эти должности заняли Сергей Сучков, Антон Родвиков и Константин Панаско. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее на этих постах работали Алексей Киреев (с 2019 года), Константин Кремнев (с 2020-го) и Геннадий Буслаев (с 2017-го).

Сергей Сучков, родившийся в 1975 году, окончил Волгоградский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 1998 года. В прокуратуре Волгоградской области занимал различные руководящие должности. С 2023 года был помощником заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям.

Антон Родвиков, 1984 года рождения, окончил Саратовскую государственную академию права (ныне — Саратовская государственная юридическая академия) и начал службу в надзорном ведомстве в 2008 году. Он работал в прокуратуре Саратовской области, занимая различные должности, последняя — начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Константин Панаско, родившийся в 1987 году, окончил Амурский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 2009 года. В Амурской области господин Панаско занимал различные должности, трижды — районного прокурора. До назначения в Воронежскую область он был Тындинским городским прокурором.

Анна Швечикова

Новости компаний Все