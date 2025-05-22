Назначены три новых зампрокурора Воронежской области

Приказами генпрокурора РФ назначены три новых заместителя прокурора Воронежской области. Согласно приказу от 19 мая 2025 года, эти должности заняли Сергей Сучков, Антон Родвиков и Константин Панаско. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее на этих постах работали Алексей Киреев (с 2019 года), Константин Кремнев (с 2020-го) и Геннадий Буслаев (с 2017-го).

Сергей Сучков, родившийся в 1975 году, окончил Волгоградский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 1998 года. В прокуратуре Волгоградской области занимал различные руководящие должности. С 2023 года был помощником заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям. Антон Родвиков, 1984 года рождения, окончил Саратовскую государственную академию права (ныне — Саратовская государственная юридическая академия) и начал службу в надзорном ведомстве в 2008 году. Он работал в прокуратуре Саратовской области, занимая различные должности, последняя — начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Константин Панаско, родившийся в 1987 году, окончил Амурский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 2009 года. В Амурской области господин Панаско занимал различные должности, трижды — районного прокурора. До назначения в Воронежскую область он был Тындинским городским прокурором.

Анна Швечикова