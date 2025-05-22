Скрывавшийся от властей США глава BitTorrent прибыл на ужин с Трампом

Основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан годами не мог приехать в США из-за угрозы ареста по обвинениям в мошенничестве, прочих финансовых преступлениях и способствованию криминальной деятельности. Однако 22 мая он будет одним из 25 гостей, приглашенных на торжественный ужин с Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal.

Министерство юстиции США проводило расследование в отношении господина Сана по подозрению в финансовых преступлениях, утверждают источники WSJ. Прокуратура США запрашивала информацию о предпринимателе еще в 2021 году и продолжала собирать доказательства по делу как минимум до 2023 года.

Кроме того, в отчете Министерства финансов США за 2023 год говорится, что злоумышленники все чаще пользуются блокчейн-платформой Tron. По данным исследовательской компании TRM Labs, в прошлом году более половины всей незаконной криптовалютной деятельности — около $26 млрд — осуществлялось через компанию господина Сана.

Из-за этих обвинений господин Сан не посещал США и даже вынужден был пропустить полет на космическом корабле Blue Origin в 2021 году. За участие в первой туристической миссии корабля New Shepard миллиардер заплатил $28 млн.

Несмотря на все проблемы с законом, Джастин Сан был приглашен Дональдом Трампом на торжественный ужин как один из крупнейших инвесторов мемкойна президента — $TRUMP. А в феврале этого года президент США поручил Минюсту и Комиссии по ценным бумагам и биржам прекратить расследования в отношении господина Сана, чем вызвал недоумение у сотрудников ведомств, пишет WSJ.

Кирилл Сарханянц