В Перми могут усилить меры по борьбе с незаконными вывесками

Администрация Перми предложила новые требования к демонтажу городских вывесок, не соответствующих требованиям. Согласно проекту решения, внесенного на рассмотрение гордумы, владельцам торговых объектов с незаконными вывесками предлагается выделить десять рабочих дней для устранения нарушений или добровольного демонтажа. В случае отказа демонтаж будет осуществлен в принудительном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В случае если владелец вывески неизвестен, требование о демонтаже получит собственник здания или земельного участка. Настоящее решение может вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее комитет по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края рекомендовал к рассмотрению проект закона, который наделяет муниципалитеты Прикамья правом регулировать вопросы демонтажа элементов благоустройства. Ранее в краевой столице действовала процедура принудительного демонтажа вывесок, не соответствующих правилам. Однако после удовлетворения протеста прокуратуры этот порядок отменили. При этом только за прошлый год в городе было выявлено около 5 тыс. вывесок, не соответствующих правилам: 793 на нестационарных объектах, 4181 на объектах капитального строительства.