«РИА Новости»: хореограф Григорович умер из-за осложнений после пневмонии

Хореограф Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в окружении артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Церемония прощания с хореографом пройдет 23 мая в здании Большого театра, затем его кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой.

С 1946 года Григорович служил в кордебалете Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С того же момента выступал автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры им. А. М. Горького. В 60-е годы работал в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова. Позднее стал главным балетмейстером московского Большого театра. В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик».

Полина Мотызлевская