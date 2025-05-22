«Дортрансстрой» пожаловался на отбор подрядчика ремонта дорог в Уфе

Управление ФАС по Башкирии приостановило конкурс по выбору подрядчика ремонта дорог в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах Уфы, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен 23 апреля. Начальная стоимость контракта составляла 344 млн руб.

В торгах участвовали четыре компании. Победитель предложил выполнить работы с 30% дисконтом, за 239 млн руб., другие участники, не названные в протоколе, — от 220,1 млн до 319,9 млн руб.

С жалобой в УФАС обратилось ООО «Дортрансстрой». Компания попросила проверить квалификацию победителя, а также правильность подсчета итоговых рейтингов заявок.

ООО «Дортрансстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2000 года. Владельцами являются Дмитрий Гилимьянов и (через ООО «Основа) Ильгиз Валиуллин и Марат Латыпов. Выручка в 2024 году составила 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 131,8 млн руб.

Майя Иванова