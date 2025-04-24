На ремонт дорог в пяти районах Уфы направят 344 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 16 мая выберет подрядчика для восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 344 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы. Из них 182,8 млн руб. планируется потратить в 2025 году, 161,1 млн руб. — в 2026 году.

Работы должны быть завершены до августа 2026 года. Необходимо провести подготовительные работы на площади 156,74 тыс. кв. м, уложить выравнивающий слой, покрытие, обочины на площади 2,48 тыс. кв. м, установить 84 люка.

Подрядчик должен дать двухлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, трехлетнюю — на люки, а на дорожную разметку на основе термопластичных материалов — один год.

Майя Иванова