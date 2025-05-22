Бывший чиновник осужден за мошенничество

Пресненский райсуд Москвы вынес приговор Леониду Костроме, в свое время занимавшему пост замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, а также замдиректора ГБУ ГАУИ 54-летнему Дмитрию Рославцеву и начальнику организационно-планового отдела ГБУ Михаилу Самылову. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Леонид Кострома получил три года и два месяца, его сообщники — по одному году и восемь месяцев. Также суд назначил им штрафы в размере от 400 тыс. до 900 тыс. руб. Назначенные им сроки фигуранты отбыли, находясь под следствием и судом, и поэтому остались на свободе.

По материалам дела, в период с 2020 по 2021 год фигуранты требовали деньги у гендиректора ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» Светланы Плиевой за содействие в заключении контрактов. Однако реально повлиять на подписание договоров они не имели возможности. Предпринимательница в итоге обратилась в правоохранительные органы. Задержаны фигуранты были сотрудниками столичного управления ФСБ в апреле 2021 года.

Ефим Брянцев