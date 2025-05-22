Продажи водонагревателей в Казани выросли на 6% за год
За год в Казани на 6% выросли продажи водонагревателей. Об этом сообщают аналитики «Авито».
Продажи водонагревателей в Казани выросли на 6% за год
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Активнее всего казанцы покупали новые модели оборудования для нагрева воды, на них пришлось 83% от всех продаж на сайте бесплатных объявлений.
При этом покупки водонагревателей, которые ранее уже использовались, позволяют сэкономить в среднем 42% от стоимости новых моделей.
За последний месяц всего на сайте бесплатных объявлений приобрели 60 тыс. водонагревателей.
В среднем новые водонагреватели обходились покупателям в 15 тыс. руб.
Средняя цена на б/у модели составила 8,7 тыс. руб.