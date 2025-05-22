За год в Казани на 6% выросли продажи водонагревателей. Об этом сообщают аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи водонагревателей в Казани выросли на 6% за год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Продажи водонагревателей в Казани выросли на 6% за год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Активнее всего казанцы покупали новые модели оборудования для нагрева воды, на них пришлось 83% от всех продаж на сайте бесплатных объявлений.

При этом покупки водонагревателей, которые ранее уже использовались, позволяют сэкономить в среднем 42% от стоимости новых моделей.

За последний месяц всего на сайте бесплатных объявлений приобрели 60 тыс. водонагревателей.

В среднем новые водонагреватели обходились покупателям в 15 тыс. руб.

Средняя цена на б/у модели составила 8,7 тыс. руб.

Дарья Сайфиева