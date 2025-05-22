В Самаре 518 человек эвакуированы из ТРЦ Letout

Сегодня в 12:39 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного центра Letout, находящегося по адресу: Самара, Московское шоссе 18 км, 23, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшими подразделениями МЧС было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на втором этаже в помещении кухни.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В целях безопасности еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из центра было эвакуировано 518 человек, из них 173 ребенка.

Алексей Алексеев