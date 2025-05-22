Росприроднадзор проверит добытчика россыпного золота в Челябинской области

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора приступило к проверке предприятия «Кристал», которое занимается добычей золота в Троицком районе Челябинской области. В том числе территорию недропользователя обследуют с помощью квадрокоптера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ООО «Кристалл» имеет лицензию на добычу россыпного золота на месторождении Каменно-Санарская россыпь. В ходе плановой выездной проверки инспекторы обследуют территорию предприятия и проанализируют документацию на предмет соблюдения обязательных требований в области использования и охраны недр.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Кристалл» зарегистрировано в 2013 году в Пласте. Основной вид деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). 52% уставного капитала компании принадлежит Юлии Букиной, по 24% у Виктора Ерохина и Александра Колюжина, который является директором «Кристалла». Как минимум последние пять лет предприятие убыточное. В 2024 году чистый убыток ООО составил 1,2 млн руб.