ФАС согласовала заморозку внутренних цен на минеральные удобрения до декабря

Федеральная антимонопольная служба согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений, сохранив внутренние цены на уровне сентября 2022 года до конца ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это решение было принято после рассмотрения заявок производителей, которые должны были быть поданы до 16 мая 2025 года в рамках постановления правительства о квотах на вывоз удобрений.

Как сообщили в ФАС, в ходе мониторинга служба не выявила превышений предельных цен на удобрения. Обновленные торговые политики будут действовать до конца ноября 2025 года, что обеспечит стабильность цен для аграриев.

Ведомство также сообщило о значительном росте биржевой торговли минеральными удобрениями. По данным Петербургской биржи, объем заключенных договоров в апреле 2025 года увеличился в 4,2 раза по сравнению с апрелем 2024 года.