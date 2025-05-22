Обрушилось крепление котлована на месте коммунальной аварии на Московском проспекте
На месте коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже обрушилось крепление котлована. В результате никто не пострадал. К моменту обрушения крепления специалисты добрались до поврежденного участка трубопровода, но земляные работы были прекращены до восстановления конструкции. Об этом сообщили в компании «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).
Устранение коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже
Фото: «РВК-Воронеж»
«В связи с обрушением крепления котлована нам необходимо изменить способ укрепления стенок. Мы решили применить шпунт ларсена — металлический профиль, который за счет замков соединяется в единую надежную конструкцию. Для этого мы привлекли профильную организацию. Этот метод значительно надежнее, но требует намного больше времени — около двух дней»,— рассказали в компании и добавили, что монтаж материалов должен начаться сегодня.
Во время укрепления котлована коммунальщики продолжат перекачку стоков. Уточняется, что приступить к замене поврежденного участка трубопровода «сейчас невозможно».
О повреждении коллектора диаметром 1000 мм в районе памятника Славы стало известно утром 20 мая. Из-за этого был перекрыт участок Московского проспекта, ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось. Планировалось, что движение транспорта будет изменено на два дня.
В сентябре 2022 года участок того же коллектора в районе памятника Славы уже выходил из строя. Аварию устраняли несколько дней. По мнению заместителя главного инженера «РВК-Воронеж» Александра Потапова, она повторилась из-за большого трафика и высокого давления на трубопровод, а также — износа коллектора, построенного в 1970-х.