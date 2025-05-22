Обрушилось крепление котлована на месте коммунальной аварии на Московском проспекте

На месте коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже обрушилось крепление котлована. В результате никто не пострадал. К моменту обрушения крепления специалисты добрались до поврежденного участка трубопровода, но земляные работы были прекращены до восстановления конструкции. Об этом сообщили в компании «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устранение коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже

Фото: «РВК-Воронеж» Устранение коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже

Фото: «РВК-Воронеж»

«В связи с обрушением крепления котлована нам необходимо изменить способ укрепления стенок. Мы решили применить шпунт ларсена — металлический профиль, который за счет замков соединяется в единую надежную конструкцию. Для этого мы привлекли профильную организацию. Этот метод значительно надежнее, но требует намного больше времени — около двух дней»,— рассказали в компании и добавили, что монтаж материалов должен начаться сегодня.

Во время укрепления котлована коммунальщики продолжат перекачку стоков. Уточняется, что приступить к замене поврежденного участка трубопровода «сейчас невозможно».

О повреждении коллектора диаметром 1000 мм в районе памятника Славы стало известно утром 20 мая. Из-за этого был перекрыт участок Московского проспекта, ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось. Планировалось, что движение транспорта будет изменено на два дня.

В сентябре 2022 года участок того же коллектора в районе памятника Славы уже выходил из строя. Аварию устраняли несколько дней. По мнению заместителя главного инженера «РВК-Воронеж» Александра Потапова, она повторилась из-за большого трафика и высокого давления на трубопровод, а также — износа коллектора, построенного в 1970-х.

Фотогалерея Как устраняют коммунальную аварию на Московском проспекте Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На месте аварии работает сразу несколько бригад Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ Фото: «РВК-Воронеж» Следующая фотография 1 / 8 Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На месте аварии работает сразу несколько бригад Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ Фото: «РВК-Воронеж» Смотреть

Алина Морозова