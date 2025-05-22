«Т-Технологии» объявили о дивидендах за I квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию

Чистая прибыль группы «Т-Технологии» за первыйI квартал 2025 года увеличилась на 50% и составила 33,5 млрд руб. Основными дочерними компаниями группы являются Т-Банк (с 1 января 2025 года к нему был присоединен Росбанк), «Т-Страхование» и «Т-Страхование будущего», МФК «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс».

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Чистые процентные доходы группы в отчетный период составили 114,8 млрд руб., увеличившись за год на 57%. Чистые комиссионные доходы выросли на 64%, до 30 млрд руб. Общий кредитный портфель группы увеличился в 2,6 раза и составил 2,3 трлн руб. Количество клиентов выросло на 19% и превысило 50 млн.

Накануне, 21 мая, совет директоров холдинга принял решение рекомендовать выплаты за первый квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию. Ранее на собрании акционеров 5 мая были утверждены дивиденды за четвертый квартал 2024 года в размере 32 руб. на акцию. Группа подтвердила свое решение выплачивать дивиденды ежеквартально. Кроме того, холдинг «в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы может рассмотреть возможность выкупа акций с рынка», приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров «Т-Технологий» Алексея Малиновского.

В отчетности группы отмечается, что в течение второго квартала был приобретен контроль над компанией «Каталитик Пипл», в состав активов которой входит 64% АО «Точка» — одного из крупнейших цифровых сервисов страны для предпринимателей. Доля владения группы является мажоритарной, но не контролирующей. Ранее долей в «Каталитик Пипл» через ЗПИФ «Первый Оптимум» владел Росбанк.

Ольга Базутова