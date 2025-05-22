На капремонт крыш 101 дома в Башкирии потратят еще 1 млрд рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» объявил еще два аукциона на капремонт крыш 101 дома на общую сумму 1 млрд руб. На капремонт крыш 57 домов в Кумертау, Межгорье, Салавате, Сибае, а также в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Ишимбайском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Учалинском районах направят 503 млн руб. Капремонт крыш 44 домов в Стерлитамаке, Гафурийском, Мелеузовском и Стерлитамакском районах обойдется в 512,7 млн руб. Работы оплатят за счет взносов собственников помещений в МКД. Аукционы назначены на 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы города Саки Александра Овдиенко Фото: Telegram-канал главы города Саки Александра Овдиенко

Капремонт необходимо провести до 26 декабря.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фонд капремонта направит на капремонт крыш 113 домов в Башкирии более 1 млрд руб.

Майя Иванова