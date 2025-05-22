Владельцев НТО в Перми заставят их мыть

Администрация Перми внесла на рассмотрение гордумы изменения в Правила благоустройства по части внешнего вида НТО. Согласно проекту решения, внешние поверхности некапитальных объектов, в том числе их архитектурные элементы, наружное остекление, вывески, рекламные конструкции должны быть чистыми, без повреждений. Владельцам НТО могут предложить привести объекты в соответствие с требованиями в срок до 1 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме этого, владельцы НТО обязаны содержать некапитальные объекты в надлежащем состоянии. То есть осуществлять очистку, промывку внешних поверхностей, их архитектурных элементов, устранение повреждений фасада. Также не допускается размещать на фасадах объявления, афиши, агитационные материалы, графические рисунки, прочие надписи и изображения. Нарушения должны устраняться в течение 30 дней после дня их обнаружения. Не допускается наличие следов коррозии, деформации конструкций.

Изменениями в Правилах благоустройства предлагается также запретить размещать на фасадах объектов капитального строительства и заборах информацию, содержащую призывы к противоправным действиям, социальную и политическую рекламу, бранные слова, наименование табака. Требование в том числе касается изображений, содержащих указание на то, что они одобрены органами государственной или местной власти.

Пермские власти уже давно стараются привести киоски и павильоны к единому облику. В 2020 году Правила благоустройства определили виды, размеры и внешний вид НТО, которые могут размещаться в городе. В 2022 году в Правила благоустройства внесли изменения, а летом районные администрации инициировали несколько десятков судебных разбирательств с владельцами павильонов, распложенных на частной земле.