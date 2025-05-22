В Новороссийске объявлена ракетная опасность, в городе звучит сирена

Ракетная опасность объявлена в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале главы города Андрея Кравченко. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали около 4 часов утра. Согласно рекомендациям экстренных служб новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.

Массированный налет украинских БПЛА на Новороссийск произошел 3 мая. В результате были повреждены несколько десятков квартир, две из которых полностью уничтожены. Пострадали пять человек, в том числе семья из Ростова-на-Дону, приехавшая в Новороссийск на майские праздники: мужчина и двое детей были госпитализированы с травмами средней тяжести, женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Родители с детьми находились в квартире в ЖК «Кристалл-3» в тот момент, когда в здание врезался БПЛА.

Наталья Решетняк