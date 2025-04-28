ВС Башкирии оставил проректора УГНТУ под арестом

Как стало известно «Ъ-Уфа», Верховный суд Башкирии оставил под арестом проректора по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителя секретариата приемной комиссии Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Дениса Каретникова и его заместителя Игоря Мымрина.

16 апреля Советский райсуд Уфы арестовал их по ходатайству следователя до 14 июня. Господа Каретников и Мымрин попытались отменить постановление райсуда в апелляционной инстанции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняемым инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года сотрудники вуза из желания получить стимулирующие выплаты за прием иностранных абитуриентов, «обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных экзаменов». Для этого они, как полагает следствие, «внесли в автоматизированную систему управления высшим учебным заведением изменений в сторону увеличения количества набранных баллов». Таким образом, иностранцев незаконно зачислили в УГНТУ и они получили учебную визу.

Олег Вахитов