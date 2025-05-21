Начиная с 2026 года на поддержку сельскохозяйственных кооперативов Республики Татарстан ежегодно будет направляться 200 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Татарстана Марата Зяббарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сельхозкооперативам будут ежегодно выделять 200 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане сельхозкооперативам будут ежегодно выделять 200 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Зяббарова, деньги будут поступать из бюджета республики в течение пяти лет для действующих кооперативов.

«Прошу глав муниципальных районов начать подготовку качественных бизнес-проектов для участия в программе», — сказал Марат Зяббаров.

Как отметил Зяббаров, фермеры и личные подсобные хозяйства объединяются в кооперативы, которые занимаются сбором продукции у сельчан, ее переработкой и дальнейшим сбытом.

Артём Дергунов