В Татарстане сельхозкооперативам будут ежегодно выделять 200 млн рублей
Начиная с 2026 года на поддержку сельскохозяйственных кооперативов Республики Татарстан ежегодно будет направляться 200 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Татарстана Марата Зяббарова.
В Татарстане сельхозкооперативам будут ежегодно выделять 200 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам господина Зяббарова, деньги будут поступать из бюджета республики в течение пяти лет для действующих кооперативов.
«Прошу глав муниципальных районов начать подготовку качественных бизнес-проектов для участия в программе», — сказал Марат Зяббаров.
Как отметил Зяббаров, фермеры и личные подсобные хозяйства объединяются в кооперативы, которые занимаются сбором продукции у сельчан, ее переработкой и дальнейшим сбытом.