Бывшей заведующей детсадом в Октябрьском вынесли приговор за мошенничество

Суд вынес приговор бывшей заведующей детского сада в Октябрьском за мошенничество и служебный подлог. По данным пресс-службы СКР по Башкирии, она давала указания о дополнительных выплатах пяти воспитателям, но потом требовала часть денег для нужд учреждения. Приказы о премировании основывались на вымышленных обязанностях, за что заведующая получила более 270 тыс. руб., отметили в ведомстве.

Подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Ее также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Олег Вахитов