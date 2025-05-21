В Дагестане возбудили дело против мужчины за содействие нападению на полицию

41-летний уроженец Дагестана из-за границы убедил двух жителей Махачкалы напасть на полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по республике. Следователи возбудили дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), а также о содействии террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, с января по май 2025 года подозреваемый находился за рубежом и через мессенджер склонил двух местных жителей к созданию террористического сообщества и нападению на пост ДПС 5 мая. В Telegram-канале регионального СКР уточнили, что уголовное дело соединили в одно производство с ранее возбужденными.

На прошлой неделе уголовные дела о создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) завели только на одного из нападавших, поскольку второй погиб после перестрелки. Также при перестрелке 5 мая погибли двое полицейских Еще двух госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранения получили трое жителей Махачкалы, включая 17-летнюю девушку.

Подробности — в материале «Ъ» «Полиция разбудила “спящую ячейку”».