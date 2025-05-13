СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Махачкале

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Республике Дагестан возбудило уголовное дело после нападения на пост ДПС в Махачкале 5 мая. В отношении мужчины, напавшего на сотрудников полиции, возбудили дело о создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Второй нападавший скончался в результате перестрелки.

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В СКР сообщили, что ранее возбужденные уголовные дела объединены в одно. Ранее его обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), угоне без цели хищения (ст. 166 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и хищении оружия (ст. 226 УК РФ). В настоящий момент следователи занимаются сбором доказательств.

В результате перестрелки 5 мая погибли двое полицейских. Еще двух госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадали трое жителей, включая 17-летнюю девушку. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно. По версии следствия, обвиняемые инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГАИ в засаду. Вчера обвиняемого заключили под стражу на срок до 5 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».

Екатерина Отрашкевич