Полиция разбудила «спящую ячейку»

В Дагестане совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого погибли двое полицейских. Двое нападавших нейтрализованы ответными действиями силовиков. Сотрудники спецслужб говорят о проснувшейся «спящей ячейке» и не исключают, что ее акция направлялась из-за пределов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе перестрелки полицейскую машину буквально изрешетили

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС В ходе перестрелки полицейскую машину буквально изрешетили

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Вооруженный инцидент произошел в начале третьего часа дня в Махачкале на перекрестке улиц Магомедтагирова и Керимова. Преступники инсценировали ДТП, чтобы заманить в засаду сотрудников ГАИ.

Как рассказал “Ъ” источник в силовых структурах республики, в момент оформления аварии двое мужчин с огнестрельным оружием и ножом, улучив момент, напали на полицейских. Они поджидали их на тротуаре рядом с местом ДТП на улице Магомедтагирова, пряча оружие в сумках.

Первой жертвой нападавших стал младший лейтенант полиции, инспектор ДПС Ислам Арсланбеков. В апреле ему исполнилось 26 лет. Его напарник был тяжело ранен.

По версии следствия, боевики вновь использовали опробованную в июне 2024-го, во время теракта в Махачкале, схему: завладели машиной ДПС и попытались скрыться с места происшествия. Однако отъехать далеко им не удалось. В нескольких сотнях метров, на улице Керимова, их заблокировали подоспевшие к месту перестрелки наряды полиции. Стражи порядка на УАЗе нагнали машину с беглецами и прижали ее к обочине.

В новой перестрелке ранения получили еще двое полицейских. Пострадавшего сотрудника ДПС Мурада Магомедова попытался добить вооруженный ножом боевик. Но полицейский смог одолеть его в рукопашной схватке и сразить его же оружием.

Его коллега, 27-летний сержант полиции из полка ППС Газибег Шахбанов, получивший тяжелые ранения, скончался позднее в больнице. За жизнь Мурада Магомедова, который, по информации МВД, находится в крайне тяжелом состоянии, продолжают бороться врачи. По данным МВД и минздрава Дагестана, в больнице оказались и трое гражданских очевидцев происшествия. Среди них 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, которых перестрелка застала врасплох на улице.

Силовики нейтрализовали и второго боевика. Имена обоих стали известны из неофициальных источников, это Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения. По словам источника “Ъ”, они уроженцы Дагестана, ни один из них ранее не попадал в поле зрения спецслужб.

«Для нас это новые люди,— сообщил источник “Ъ”.— По всей видимости, это была очередная "спящая ячейка", которую трудно раскрыть, пока ее участники не перешли к активным действиям. Не исключено, что в планировании акции участвовали и их кураторы из-за рубежа».

Ранее, напомним, в Хасавюрте задержали женщину, которая планировала совершить самоподрыв у здания городской полиции. По версии следствия, несостоявшаяся террористка была завербована представителями запрещенного в РФ и признанного террористическим «Исламского государства». Последние, как подозревают сотрудники следственных органов, действовали с территории Украины.

На этот раз в следственном управлении СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ — 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия).

«Еще предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни,— прокомментировал вечером в понедельник, 5 мая, случившееся глава республики Сергей Меликов.— Дагестан вновь проходит испытание на единство, но я уверен, что мы его пройдем достойно! Тронут тем, как рядовые дагестанцы поддерживали сотрудников полиции, а некоторые даже готовы были сами броситься в бой вместе с ними. В этом наша сила».

Сейчас ситуация в республике спокойная, добавил он. Тем не менее стало известно об отмене части предпраздничных мероприятий в школах Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала