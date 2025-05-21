В Ульяновской области откроется единственный в РФ оздоровительный лагерь «Молодежь 50+»

Оздоровительный лагерь для старшего поколения «Молодежь 50+» будет организован в июне и июле текущего года на берегу Суры в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Запланированы традиционные смены по пять дней — с понедельника по пятницу. Аналогов этому проекту пока нет в России»,— говорится в сообщении.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Для участия в нем жители Ульяновской области старше 50 лет могут заполнить анкету онлайн и представить программу своего участия в смене. В частности, они на выбор могут решить, кем будут во время смены: поваром, травником, тренером, танцором или музыкантом.

Участники лагеря будут жить в двухкомнатных палатках. На территории будут располагаться походная баня, душ, туалет, рукомойники, большая палатка для приема пищи и проведения мероприятий в непогоду. Предполагается, что еду в лагере будут готовить на костре.

Георгий Портнов