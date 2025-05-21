На капремонт крыш 113 домов в Башкирии направят более 1 млрд рублей

Фонд «Региональный оператор капитального имущества в многоквартирных домах» по итогам двух аукционов выберет подрядчика ремонта крыш, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена первого контракта, на капремонт крыш в Уфе, составляет 499,4 млн руб., а второго, на капремонт крыш в Агидели, Нефтекамске, Октябрьском, а также в Альшеевском, Белебеевском, Бирском, Благовещенском, Буздякском, Давлекановском, Дюртюлинском, Калтасинском, Краснокамском, Туймазинском Уфимском, Чишминском и Янаульском районах — 582,9 млн руб. Источник финансирования работ — средства фонда капитального ремонта.

Наиболее поздняя дата окончания работ по отдельным объектам — 26 декабря. В Уфе требуется капремонт крыш 46 домов, в других муниципалитетах — 67 домов. Больше всего — по 10–12 домов — нужно отремонтировать в Туймазинском, Белебеевском районах и Нефтекамске.

Майя Иванова