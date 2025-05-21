В Уфе могут разработать программу зеленых ограждений

В Уфе могут разработать программу возвращения «зеленого каркаса» — живых изгородей из кустарников. Соответствующее поручение дал своему первому заместителю Сергею Кожевникову сити-менеджер Ратмир Мавлиев. При изменении облика города он попросил ориентироваться на архивное фото проспекта Октября.

«Обратите внимание, какие раньше были зеленые каркасы. В соответствии с требованиями ГАИ металлические заборы можно заменить на зеленые кустарники. Шикарно смотрится — наверное, все почувствовали разницу»,— сказал он.

Господин Мавлиев поручил предусмотреть протяженность зеленого каркаса, который ежегодно будет восстанавливаться на городских улицах, пообещав выделить на эти цели финансирование. Также глава администрации предложил обратить внимание на фото на небольшие остановки на проспекте Октября, которые смотрелись «лаконично и аккуратно» по сравнению с современными «огромными».

Наталья Балыкова