Сидящего в воронежской колонии американца могут включить в список на обмен

Агенство Reuters опубликовало список людей которых, по данным знакомого с ситуацией источника, США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. Среди них есть американец Роберт Гилман, отбывающий срок в колонии в Воронеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В январе 2022 года Гилман устроил пьяный дебош в поезде. В Воронеже его доставили в полицейский участок, где он ударил полицейского. За это суд признал американца виновным в избиении сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил три с половиной года колонии.

Попав в ИК, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу.

Во время рассмотрения второго уголовного дела Роберт Гилман заявлял, что хочет быть включенным в списки на обмен. Новый обмен заключенными 19 мая обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Подробнее об уголовных делах Гилмана — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев