В 100 автобусах Казани в пилотном режиме появились QR-коды для отправки отзывов и предложений от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В автобусах Казани запустили систему обратной связи через QR-коды

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В автобусах Казани запустили систему обратной связи через QR-коды

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Новый сервис позволяет пассажирам оценивать качество поездки, оставлять благодарности экипажам или сообщать о проблемах. Для использования нужно навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на медиаэкране в салоне, и заполнить форму на сайте предприятия. При отправке обращения рекомендуется указывать номер автобуса, время, направление движения и, при необходимости, прикреплять фото или видео.

«Ваше обращение поступит руководителю предприятия. Будет проведена проверка и приняты меры, чтобы исключить повторение инцидента в будущем», — говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что подобная система функционирует в Москве, где за 2024 год пассажиры направили более 20 тыс. отзывов через аналогичный сервис в автобусах и электробусах.

Анар Зейналов